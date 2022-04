Abdoul Karim KOMI

« Chargé de Mission » puis « Chargé de Recherches Développement Durable », ma mission a été transversale. Elle a consisté à mener des recherches, à en traduire les résultats en projets concrets que j’ai mis en œuvre - avec les parties prenantes - dans le sens de la démarche durable de l’entreprise. Particulièrement, il s’est agi d’être autonome, d’être une force de coordination, de propositions et d’initiatives durables, de mise en évidence de convictions partagées et de conciliation de convictions diverses, de mobilisation et de fédération autour d’un projet durable se voulant celui d’une entreprise et de toutes ses parties prenantes. C’est dans cet esprit que ma thèse de Doctorat en Sciences Economiques a été réalisée dans le cadre de la promotion immobilière. Mon travail de recherche s’est notamment intéressé à l’action collective relative à l’opérationnalisation de la Performance Sociale et ce, à travers les conditions d’émergence et de pérennisation d’une telle action. Il a notamment démontré - à partir de données qualitatives, d’analyses qualitative et quantitative, d’une approche pluridisciplinaire - que l’entreprise est plus que jamais au cœur des problématiques du Développement Durable. Ses parties prenantes attendent, exigent même qu’elle soit responsable et performante autant sur le plan socio-économique que sur le plan environnemental.



Mes compétences :

Conduite du changement

Responsabilité sociétale des entreprises

Développement durable

Études qualitatives

Études quantitatives

Étude de faisabilité de projets

Conduite de projet