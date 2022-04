Abdoul-Karim OUATTARA

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES:

- Elaboration et mise en œuvre de stratégies et plan Marketing ;

- Définition et exécution de plan de Communication (mass-média et hors média) ;

- Élaboration de plan d’actions commerciales et opérationnelles ;

- Maîtrise des techniques de vente et de négociations Commerciales ;

- Gestion de la relation client (suivi, satisfaction, fidélisation) ; etc.



APTITUDES PERSONNELLES:

- Informatique :

Word, Excel, Power Point, Internet (Bon niveau)

Publisher, Photoshop (Niveau moyen)



- Langues

Français : lu, écrit, parlé

Anglais : lu, écrit, parlé



- Personnelles :

Bonne capacité d’adaptation

Mobilité professionnelle

Sens du relationnel



- Permis de conduire BCDE



Mail : ouattara_abdoul@yahoo.fr



Mes compétences :

Actions commerciales

BTL

Commerciales

Communication

E-Marketing

eMarketing

Fidélisation

Fidélisation de la clientele

Marketing

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Négociations

Négociations commerciales

Plan d'actions

Plan d'Actions Commerciales

Stratégie

Stratégie de communication

Suivi et fidélisation

Vente