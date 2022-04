Abdoul Karim SYLLA

Courageux, Motivé, Patient, perfectionniste et discipliné alliant Arts, technique et management de projet PMI avec une forte capacité de compréhension et d’adaptation aux comportements humains .



Mes compétences :

Création d'images Graphiques

Tournage et Montage

Gestion de projets

Gestion du stress

Communications orale

Communication écrite textuelle et visuelle

Communication évènementielle

Management d'équipe

Infographie

Développement CMS