Abdoul Khadre GASSAMA

Je suis étudiant en Master 2 Comptabilité, contrôle et audit (CCA) et en parallèle je prépare le diplôme de DSCG. Mon projet étant de créer un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, je souhaite acquérir des connaissances nécessaires dans des domaines tels que l'audit, la fusion, la consolidation des comptes (avec les normes IFRS), le management et contrôle de gestion, la finance et l'évaluation des entreprises.

Disposant d'une solide expérience en comptabilité générale, je suis à la recherche d'un stage en audit ou Contrôle de gestion en cabinet ou en entreprise. Ce stage d'une durée minimale de 4mois, sera pour moi un tremplin pour préparer au mieux mon stage d'expertise comptable.

Rigueur, dynamique, fort relationnel et capacité de travail en équipe sont les qualités dont je dispose pour une facile intégration dans votre structure.



Mes compétences :

dynamique

Facilité d'adaptation

RIGOUREUX