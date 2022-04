Abdoul Lamine KABORE

Bonjour.En possession d'un BAC+2 en anglais,je suis passionné de la langue anglaise.Je me suis beaucoup former dans le domaine de commercial,plus précisement l'assistance clientèle.J'ai bossé pendant quatre (04) ans dans ce domaine comme volontaire sans renumeration juste pour l'amour du metier et ma volonté d'apprendre.Et pour ce faire:

- je suis soucieux des détails, je veille toujours au respect des délais et à la vérification des informations.

- de nature enjouée, je suis très impliqué dans les projets que l’on me confie et j’apprécie tisser des relations cordiales avec mes collègues.

- je suis prêt à m'adapter face à une quelconque situation de l'entreprise.

-Afin de fideliser mes clients ou en gagner de nouveaux je fais preuve d'un bon relationnel;

-J'écoute toujours mes collaborateurs afin d'instaurer un climat de travail favorable;

-Je sais créer des liens avec les autres, travailler en équipe et faire preuve d’intelligence émotionnelle en cas de conflits.

-J'ai très envie d’apprendre, je n'ai pas de certitudes figées et je reste humble par rapport à mon savoir-faire.

En plus de ma qualité de commercial et aussi de ma maitrise de l'outil informatique tel que internet,Excel, Word, powerpoint ; je suis opérateur de saisie et d'archivage avec une expérience de 2 ans.