Titulaire d'un Ingéniorat d'État en Télécommunication et d'un MBA en Stratégie/Finance ET accumulant plus de 8 ans d'experiences dans l'industrie des télécommunications en Afrique de l'Ouest & Centrale et en Asie du Sud-Est; Abdoul-Madjid Mamoudou possède:

- Une bonne connaissance de la planification, l'exploitation et la maintenance des réseaux de télécommunication mobiles.

- Une bonne expérience de la gestion administrative, financière (Opex / Capex) et technique des réseaux télécom et des projets techniques.



Mes compétences :

IP

Network Design

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

GSM

GPRS

Technical projects management

Wi-Fi

SS7

SIP

Roaming implementation

Operations and Maintenance

Mobile network Design

MiP

Capacity Planning

CDMA

3G Networks

LTE

Microsoft Excel