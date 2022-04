Abdoul OUEDRAOGO

Jeune étudiant dynamique, je suis une personne très ouverte d'esprit et ayant un gout pour le challenge. Titulaire d'un master en management/option marketing obtenu à l'ISG Paris, je suis actuellement en MBA marketing digital afin de me spécialiser dans ce domaine. Je pense que l'utilisation des nouvelles technologies dans le marketing représente le futur de ce domaine, du fait de la place de plus en plus importante que nous accordons aujourd'hui à celles-ci dans nos vie. Le web constitue une véritable mine d'opportunités aussi bien en matière de vente que de communication. Fortement attiré par cet univers, je souhaite allier cette attraction à mes compétences en marketing classique afin de construire ma vie professionnelle et, qui sait, créer une révolution en termes d'outils marketing!

Je suis aujourd'hui à la recherche d'une entreprise d'accueil en web-marketing dans le cadre de mon MBA qui est une formation en alternance. Ma bonne qualité rédactionnelle ainsi que mon désir d’interaction avec le monde qui m'entoure font que je serai une véritable valeur ajoutée pour cette entreprise. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire concernant mon profil!





Mes compétences :

Marketing

Web

Web marketing