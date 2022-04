Abdoul Rany BEN GELOUNE

Principales fonctions occupées



1963 –1965 : Rédacteur en chef et gérant responsable de la Revue Sportive « BONA AUX SPORTS » à Dakar



1965 – 1967 : Chef de Vente au Magasin « Tass Sa Ngoro » à St-Louis



1967 – 1972 : Pigiste au Quotidien « Dakar-Matin » à Dakar Reporter Sportif à l’hebdomadaire «OMNISPORTS » Dakar



1972 – 1975 :Professeur d’E.P.S au Lycée Faidherbe de Saint-Louis



1975 – 1977 Responsable Transit à la SO.PE.SEA (Société de Pêches) à Dakar



1977 – 1981 : Responsable Administratif/Financier Express-Transit Dakar



1984 – 1989 :1er Vice-président du SYNOP (Syndicat National des Opérateurs Economiques des Produits du Cru)



1984 – 1990 : Administrateur du COLEACP (Comité de Liaison des Etats Europe Afrique Caraïbes et Pacifique pour la Promotion des Fruits Tropicaux, de Légumes de Contre Saison, des Plantes et Fleurs)



1984 – 1991 :Président de l’ASEPAS (Association des Exportateurs de Produits Agricoles du Sénégal)



1990 – 1998 : Secrétaire Général et membre fondateur du C.N.I.H(Comité National Interprofessionnel de l’Horticulture)



Administrateur à la SOPROMIN (Société de Promotion du Marché d’Intérêt National de Diamniadio)

Conseiller Technique à l’UNACOIS (Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal)





Prestataire de Services chargé de la mise en marché et de la Contractualisation et de la Commercialisation des produits agricoles de la vallée (riz, oignon etc.) pour le compte de la SAED (Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé)



Coordinateur du Comité de Pilotage chargé de la Commercialisation de l’Oignon de Qualité de la Vallée du

Fleuve Sénégal



Citoyen d’honneur de l’Etat du Nebraska (U.S.A.) en 1985



Ordre de Mérité Agricole du Sénégal en 1993



1er Prix de la Région de Saint-Louis et Finaliste de la 6ème Edition du Grand Prix du Président de la République pour la Promotion et l’Innovation Technogique (Abri- Séchoirs Oignons)



Principales Études réalisées



 Etude de Faisabilité pour la construction d’abris séchoirs P/C Projet SEN/87/027 « Développement Agro-Sylvo-Pastoral Intégré de Sept Villages Pilotes et d’une Zone d’Elevage » - (Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature) Avril 1994





 Etude de Faisabilité pour la construction de dix-huit (18) séchoirs à oignons à Bakel et le long de la Falémé pour le compte de l’ONG « HORTIBAK (1995)



 Etude de Faisabilité d’un projet de transformation de produits et sous produits de l’agriculture pour le compte du G.I.E. « 2B Agro-Services »





 Etude de Faisabilité Production Poulets de chair p/c G.I.E/ « Sel-Fall » C.R. Déni Birame NDAO (mars 2000)





 Etude de Faisabilité Technique et Financière d’une Centrale d’Achat et de construction de kiosques de « référence » pour des produits de consommation courante pour le compte de l’UNACOIS (décembre 2001)





 Etude de Faisabilité pour la construction d’une structure de conservation d’oignon (2000t.) et de stockage de céréales (5000 T.) en collaboration avec le Cabinet d’Etudes : « M&S. Associés Dakar » pour le compte du COSEC en faveur de l’UNACOIS (janvier 2002)



 Etude de Faisabilité d’ (un projet de distribution d’eau de boisson purifiée et filtrée pour le compte du G.I.E. « E.L.G.D. » rue 22x25 – Médina Dakar (juillet 2002)





 Etude de Faisabilité d’un projet de création d’un périmètre horticole à Khombole pour le compte de l’Association Solidarité et Partenariat (AS.SO.P) - novembre 2002 –



 Etude de Faisabilité de structures polyvalentes de conservation d’oignons dans la vallée du fleuve Sénégal pour le compte du Programme Elargi de Lutte contre la Pauvreté (PELCP) Sen 197/003/Antenne de Saint-Louis (mars 2003)



 Note synoptique sur les kiosques de « référence » pour la vente au détail de denrées de consommation courante et sur les structures de conservation d’oignon et de stockage de riz pour le compte du Ministère du commerce et des P.ME. /P.M.I. (Direction Agence de Régulation des Marchés – A.R.M.)- décembre 2002



 Etude de Faisabilité d’aires de stockage d’oignons dans la vallée du fleuve Sénégal et de la Falémé pour le compte de la SAED (D.D.A.R) - juin 2003



 Etude de Faisabilité d’une unité de production, de conservation et de commercialisation d’oignons dans la vallée du fleuve Sénégal pour le compte de l’Association Amicale « La Pierre » - septembre 2003



 Etude de Faisabilité portant sur la création d’une Centrale d’Achat et l’implantation de Kiosques de « référence » de vente au détail de produits de consommation courante pour le compte de l’Union Nationale des Femmes Commerçantes du Sénégal (U.N.F.C.S.) - février 2005 –



 Etude de Faisabilité de projet de transformation et de commercialisation du riz de la vallée du fleuve Sénégal et de la Falémé pour le compte de l’Union Nationale des Commerçants et Importateurs du Sénégal (UNACOIS) - juin 2005 –



 Etude de Faisabilité un projet d’une unité de transformation de riz de la vallée du fleuve Sénégal avec volet commercialisation pour le compte du G.I.E. « Diappo Liguey » HLM Guediawaye





 Etude de Faisabilité d’un projet de Rizerie Modulaire Moderne et d’une unité de fabrication d’aliments de bétail/volailles pour le compte du G.I.E. « 2B Agro-Services » - juillet 2005





 Esquisse : Le Développement de l’oignon de la vallée du fleuve Sénégal :- Quelques pistes de solutions – et Termes de Références : Programme d’appui aux producteurs d’oignons de la vallée du fleuve Sénégal pour le compte de la Direction du Développement de l’Aménagement Rural (D.D.AR.) de la SAED –septembre 2005





 Sessions de Formation des Groupements de Promotion Féminine (GPF) Bakel, Matam, Podor et Dagana organisées par le CIFA/BADEAA – « Marchés et Commercialisation des produits agricoles de la VFS : décembre 2006



 Etude de Faisabilité Charte de Riz Qualité pour le compte du Programme d’Appui aux Initiatives du Nord (¨PINORD) – Ross-Béthio Février 2007



 Sessions Atelier de Formation en Démarche Qualité en faveur des ME, OP & IMF (région de Matam et de Saint – Louis) affiliées au programme pour le compte du Programme d’Appui aux Initiatives du Nord (PINORD) en partenariat avec OXFAM Grande Bretagne - Sécurité alimentaire et préparation à l’urgence et d’un programme de lutte contre la pauvreté conçu les organisations de producteurs de la vallée du fleuve Sénégal conformément aux exigences de la charte de qualité du riz de la vallée du fleuve Sénégal