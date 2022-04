Abdoul Razack BOUGHALEB

Commerciales :



Prospection de nouveaux clients, prises de rendez-vous et visites commerciales

Négociation, signature de contrats, fidélisation clients

Bonnes aptitudes Managériales (Formation Dale Carnegie)

Formateur sur les techniques de ventes et Télémarketing

Bonnes aptitudes rédactionnelles et orales

Bonne présentation



Relationnelles :



Interface entre tous les services

Contacts permanents avec les prestataires de service, les fournisseurs : négociation et suivi

Bonnes aptitudes relationnelles



Marketing :



Mise en place et gestion autonome d’actions de marketing direct

Organisation et mise en place de manifestations marketing/produits en région

Participation active aux manifestations régionales

Elaboration d’outils d’aide à la vente

Elaboration de Business Plan



Gestion :



Suivi et mise à jour de la base de données Clients/Prospects

Suivi des tableaux de bord de la Direction (Chiffre d’Affaires, objectifs…)

Administration des ventes

Connaissances en Informatique : Word, Excel, Access, Power Point, Internet, Outlook (Bonne maîtrise)





