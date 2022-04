Abdoul Razak BOUBACAR MAINASSARA

Je suis un développeur passionné du digital et très actif sur les environnements Java/JEE et Symfony2.

Pour être au courant des nouveautés, je suis en veille technologique active et permanente.



Mon périmètre d'intervention comprend non seulement le front-end et le back-end, mais également la partie Ops pour assurer et/ou accompagner les mises en environnement.

Bref, je suis un développeur fullstack sur les technologies précitées.



Avec plus de 5 ans d'expériences sur différents projets : sites e-commerce, portails d'entreprise, gestion de contenus, tableaux de bord, mais aussi des problématiques plus techniques comme la définition des api, je suis capable de m'adapter très vite à un nouvel environnement.



Organisé, autodidacte, patient, autonome, mais aussi bon team player, je suis animé par la livraison des projets de qualité.



Mes compétences :

Nuxeo

Solr

Symfony2

Jboss

Docker

Elasticsearch

Java EE