Abdoul Wahab NDIAYE

Jeune diplômé en Master 2 Audit - Finance à l’Ecole de Management de Normandie du Havre, je suis intervenu dans différentes entreprises au cours de mon évolution pour y effectuer des tâches variées. je suis capable de répondre aux besoins de la finance, à même de vérifier que les états financiers établis par la société sont corrects, fiables, réguliers et conformes aux normes juridiques et à la législation en vigueur. Ainsi, j'aimerai mettre en pratique la formation qui m'est dispensée, de tester mes connaissances et de développer mes compétences et mon autonomie dans un cadre professionnel au sein d'une organisation



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Analyse financière

Audit

Comptabilité

Gestion de trésorerie

Trésorerie