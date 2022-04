Je suis Electrotechnicien de formation ,titulaire d'un Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) option Electrotechnique depuis juin 2010,je suis actuellement à la SONABHY/Depot Bingo en qualité contractuel au service Maintenance/Securité depuis juillet 2013.J'ai été à l'ONEA ,à la SONABEL et à ASI-BF comme stagiaire électrotechnicien.Jai comme tache principale les travaux de maintenance(préventive et curative),les installations des équipements électriques etc.