Abdoulaye BALDE

Recherche de stage de fin détudes en réseau et système informatique et/ou cloud pour 6 mois à partir du 1er Mars 2021



OBJECTIF ET SOUHAITS PROFESSIONNELS :

Volonté de mettre à lépreuve mes connaissances et compétences ainsi que mon effort et ma ténacité afin de pouvoir progresser dans les différentes étapes du plan de vie que je me suis fixé et accomplir mes aspirations personnelles et professionnelles qui est de devenir Ingénieur Réseaux et Systèmes



ATOUTS :

Mes expériences professionnelles en parallèle avec mes études mont permis de développer plusieurs atouts notamment la polyvalence, la réactivité, la capacité dadaptation, le travail et l'esprit d'équipe, la gestion du stress et le sens de lorganisation.



COMPÉTENCES :

Ladministration réseau (configuration, supervision(Cacti,Nagios et protocole SNMP))

Le Cloud, la virtualisation, NFV (Network FunctionVirtualization), SDN (Software DefinedNetwork)

Technologies: Wireshark, Docker, Ansible, Vagrante, Jenkins, VirtualBox, Vmware, GNS3, Git, Kubernetes