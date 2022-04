Abdoulaye BEYE

Je suis un jeune sénégalais, j'aime travailler, car je considéré que c'est la seule source d'émancipation pour l'individu. sous la pression, en équipe ou en solo je m'éclate à relever des défis, ce qui compatible avec mon profil de Responsable Commercial.

En plus je suis trés sociable. OUI la famille, les amis et les relations professionnelles, m’aident à me sentir moi même. je suis dans mon élément.

Le sport, les jeux de loisirs,les voyages viennent compléter et, m'aident à évacuer le trop plein, le stress ou la solitude.