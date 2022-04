Abdoulaye Bilal NDIAYE

-Je donne toujours le meilleur de moi-même pour la réalisation de missions ambitieuses au profit de mon entreprise.

-Je me sacrifie quotidiennement pour atteindre des objectifs au-delà des attentes.

-J'aime Travailler pour un groupe qui donne une place importante à la créativité et à l’innovation.

-Je mets aussi en oeuvre mon savoir et mon savoir-faire, pour assurer aux clients la qualité attendue en termes de services.

-J'adore apprendre, m’adapter et grandir au sein des membres d’un personnel unis par la même vision et les mêmes valeurs.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel