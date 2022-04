Abdoulaye BONI

Technicien en maintenance industrielle ( mémoire de licence professionnelle en cours), titulaire d'un BAC et d'un CAP en sciences et techniques industrielles , d'un certificat de fin de formation d’ingénieur Électromécanicien et d'une attestation de passage en deuxième année de droit, , je dispose de plusieurs attestations de formation en hydraulique industrielle. En ce qui concerne mes aptitudes , j'ai de solides connaissances en mécanique automobile, les moteurs Diesels et essence en Hydraulique industrielle, soudage oxyacétylénique, dessin technique Electricité. Actuellement ( depuis 02 ans) chef d’équipe des techniciens de maintenances de Grues mobiles dans une société de manutention portuaire au port autonome de Cotonou. De 2011 a 2014 technicien de maintenance de chariots élévateur,tracteurs de terminaux a conteneurs et groupe électrogènes dans la même société ( APM Terminals). De 2004 a 2011 mécanicien Contrôleur des Services Techniques des Travaux Publiques au garage départemental de la sante du Ministère Béninois de la sante (maintenance préventive et corrective de tous le Park automobile et des groupes ectogenèses de la direction départementale de la sante du Borgou et de l'Alibori). Cumulativement avec mes fonctions de contrôleur j’étais aussi enseignant vacataire en mécanique automobile dans un centre de formation professionnel ( 2005 a 2011).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet