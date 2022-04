Je m'appelle Abdoulaye Camara.

Je suis Technicien en Electricité (Batiment et Industriel)

Je reste ouvert à toute collaboration allant dans ce domaine.



CONTACT: 77 304 99 22 / 70 407 74 33



Mes compétences :

Technologie

Schema Industriel et Domestique

Electro-technique

Câblage Industriel et Domestique

Essai et Mesure