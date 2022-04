Abdoulaye CAMARA

Ce que Abdoulaye fait en quelques lignes:

Je participe à la conception des projets de batiment, datacenters et industrie pour les lots techniques TCE depuis la phase Esquisse, puis APS, APD, DCE , Exécution et Réception, en donnant les solutions les plus adéquates à chaque phase suivant les exigences du client, les conditions budgétaires et environnementales du projet. Jouissant d'une bonne maitrise des reglementations techniques et des clauses administratives des marchés, je fait anticiper l'entreprise sur plusieurs aspects des projets pour éviter des situations litigieuses et pénalisantes.



Les regles d'or de Abdoulaye:

Sens de l'innovation et de la créativité

Sens de la responsabilité

Pragmatisme

Engagement

Réactivité

Esprit d'equipe...



Les objectifs de Abdoulaye pour un projet:

> Satisfaction du Client :

- en proposant une concéption répondant aux attentes de performances et de qualités

- en proposant des solutions techniques qui s'intégrent dans les projets à haute exigence architecturale.

- en respectant les delais préetablis.

- le tout dans un souci d'optimisation budgetaire raisonable assurant un rapport qualité/cout satisfaisant.



> Le respect strict des reglementations en vigueur.



> Le respect le plus absolu des exigences environnementales.



Ce qui importe Abdoulaye:

La paix

La vie en communauté

Causes humanitaires

Environnement

Science et technologie

Santé et sport

Lutte contre la pauvreté

Bien être des animaux

...



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Bureau d'études

Ingénierie

Suivi de chantiers

Assistance utilisateurs

Maitrise d'oeuvre

Chef de Projet