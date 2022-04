Abdoulaye CISSE

Je viens d’obtenir mon Master 2 corporate finance option stratégie financière à ISG Programme MSC & MBA. Je recherche une entreprise qui me donnera l’opportunité de mettre en pratique mes connaissances et de renforcer mes compétences.



Je voudrais utiliser mes connaissances en finances d’entreprises ainsi que mes compétences en analyse financière pour gérer des opérations financières, analyser des données sur un projet, une activité ou une entreprise et en faire une interprétation



Mes compétences :

Cash Management

Treasury Operations

Operations Management

Purchase Ledger

Forecasting

Invoicing > Issuing Invoices

Bookkeeping

Corporate Finance

Financial Analysis

Leveraged Buyout

Profit and Loss Accounts

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Sage Accounting Software