Abdoulaye CISSOKHO

Bonjour,



Etudiant en Master 2 Informatique, spécialisé système électronique et système informatique(S.E.S.I) à l'Université Pierre et Marie Curie Paris 6, je suis actuellement à la recherche d'un stage de fin d'étude.



Je suis intéressé par les domaines de la conception, de la recherche et du développement de système électronique.



Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

VHDL

Simulink

Vhdl-Ams

SystèmeC

Python Programming

Open Office

Microsoft Word

Microsoft Excel

Matlab

Linux

FPGA

ECLiPSe

Cadence Software

C++

C Programming Language

Assembler

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint