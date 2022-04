Abdoulaye CISSOKO

Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) Toulouse – France option « Exploitation et Circulation Aérienne » avec 37 ans d’expérience professionnelle à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et dans l’Administration de l’Aviation Civile du Mali, expert aviation civile des Nations Unies sur l'embargo sur les armes en RDC pendant 5 missions, membre de Borderpol, aimerais mettre cette expérience au service de la paix et de la sécurité.



Mes compétences :

aventure

Investigations

Retraite

Voyages