Abdoulaye COULIBALY,Comptable de formation.

J'ai travaillé à World Vision une Organisation Humanitaire International depuis bientot 14 ans. Que j'ai du quitter pour des raisons d'etude.

J'ai un peu travaillé comme Gestionnaire de Subventions et de sous contrats d'un programme de l'USAID et Comptable dans une Ambassade. Actuellement je faits des études de Master en Management Financier(Cours du soir) après une Maitrise avec mention "Trés bien" et une Licence.

Consultant au bureau d'Etudes et Conseils Management Consulting International MCI Sarl.



Mes compétences :

Communication

Management

Management financier

Négociateur

RIGOUREUX