Abdoulaye D TRAORE

Je m'appel Traore Abdoulaye présentement diplôme en comptabilité finance et maîtrise en gestion et particulièrement intéressé par le secteur de la banque.

J'ai réaliser un stage de deux (2) mois dans la banque de développement du Mali SA et treize (13mois) dans la gestion de stock de Vico Mali.

Mon projet professionnel est d'évoluer vers un poste de comptabilité ou contrôleur de gestion.

Doté d'un esprit d'équipe et d'un sens de l'initiative, diplomate, rigoureux, avec des capacité de négociation.