Abdoulaye DIAL

Diplômé d’une maîtrise en sociologie du travail et des organisations et d’un master information et communication spécialité Métiers de l’Information et de la Communication des Organisations, j'ai développé de solides connaissances en management des organisations, en mode de recueil des données (grille d'entretien, questionnaire, enquête, échantillonnage de population), en études de marché (qualitative ou quantitative), en fonctionnement des systèmes d'information, en réalisation de supports de promotion et de communication, et sais me positionner en tant qu’interface entre l’entreprise et les médias.

Passionné par le marketing et la communication, je souhaite poursuivre mon parcours dans ces secteurs.



Mes compétences :

Mettre en œuvre les actions de relation publique

Réaliser et mettre en œuvre le recueil de donnée

Réaliser les produits et supports de communicati

Analyser des données (économiques, statistiques)

Participer à l’élaboration et au développement d

Conseiller et apporter un appui technique aux se