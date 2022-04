Bonjour

je m'appelle Diallo Abdoulaye je suis un diplômé de l'institut des nouvelles Technologies de Tunis

Apres avoir travailler pour la société Krystal et pour la Banque Africaine de Développement à Tunis.

Aujourd’hui je suis consultant pour le compte des sociétés étrangères qui veulent s'implanter en Afrique. Notre rôle est de faciliter leur implantation et favoriser l’échange et le partenariat entre ses différents sociétés.