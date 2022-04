Abdoulaye DIALLO

Je suis étudiant en Master Affaires Internationales et Négociation Interculturelle à l'Université de Nanterre Paris Ouest La Défense. Je suis actuellement en Stage dans une entreprise d'incubateur de projets innovants Nord/Sud, Bond'innov. Je suis chargé de réaliser une étude sur le financement des start-ups ou PME en Afrique. Réaliser un annuaire ("guide pratique") précis et complet pour les start-ups qui veulent se développer en Afrique reste mon challenge. Ce qui est important dans cette étude, c'est la vue panoramique des investisseurs (private equity, business angels et financement participative...) que l'étude permet de dégager.



Mes compétences :

Management

Étude de marché