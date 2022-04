De formation ingénieur en électrotechnique et électronique de puissance et diplômé du mastère spécialisé génie ferroviaire de l'ICAM, je suis aujourd'hui employé par le groupe Ipsis ITLINK et interviens en tant que prestataire comme ingénieur en sûreté de fonctionnement et validation fonctionnelle chez Ansaldo STS, aux Ulis.