Abdoulaye DIALLO

Professeur d'Anglais et assistant traducteur et interprète indépendant depuis 2006. J'ai travaillé sur plusieurs documents et programmes portant sur la santé, les sports, la littérature, la communication, le journalisme, l'éducation, l'agriculture, la pêche, la culture, l'histoire et plusieurs autres domaines. Pendant plusieurs reprises j'ai assisté dans des projets des professionnels de l'Allemagne, du Danemark, des États Unis, de la Grande Bretagne, de l'Afrique de Sud, de la France de l'Afrique de l'Ouest et du reste du Monde. Je connais bien Dakar et l'intérieur du Sénégal. Je travaille en Anglais, Français, Wolof et Pulaar.



Mes compétences :

translation, interpretation, field coordinator,

recherche, documentation, project management