Abdoulaye DIALLO

Je reste disponible pour toutes candidatures au pôle marketing export,division marketing et sales.Mon diplôme d'Ingénieur d'Affaires et Commerce International est un atout pour toute implantation commerciale pour la zone Francophone .

je possède plusieurs compétences :



spécialités : Marketing and Sales ,Strategy, Business développement



* Division développement international

-Négociation commerciale / Gestion Grands Comptes

-Plan d'affaires,recherche de partenaires ( capital risque ,alliance...)



*Division Marketing et force de vente

-Marketing mix ( concurrence ,distributeur et part de marché) , étude de marché

-Activités d'information et gestion du matériels de promotion.

-Appel d'offres et négociation auprès des fournisseurs

-Contrôle du suivi budgétaire



dans l'attente de vous rencontrer ,recevez mes salutations distinguées



Mr DIALLO ABDOULAYE