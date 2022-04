Abdoulaye DIENE

Comme beaucoup jeune de mon terroir,aprés un cycle primaire trés bien réussi,j'intrégre le lycée pour l'obtention du BFEM puis le BAC.C'est par la suite que je me suis inscrit à l'Institut Supérieur de Management des Affaires ETHSOS pour une formation de deux ans,sanctionné par un Diplome de technicien Supérieur en Commerce international.J'ai effectué mon stage pour réaliser mon rapport de fin d'étude à la BICIS siége.

Entre autres, j'ai géré un Fast foot durant un an et demi ,c'est aprés que j'ai rejoint l'IPM MBARU KHOLUTE pour la vente d'insertion publicitaire dans une annuaire téléphonique jusqu'à mon entrée au Trésor public en juin 2003.je suis actuellement Chef du bureau de recouvrement.

Au demeurant,je suis un passionné du football, d'ou je fus champion du Sénégal séniors UASSU 2003,capitaine de l'ASC MBARGETH de Kébémer saison 2003-2004.



Mes compétences :

Management