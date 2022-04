Abdoulaye DIEYE

Apres une belle expérience comme chef d’équipe dans un groupe de Restauration,dans le cadre d'une reconversion professionnelle,je suis devenu technicien supérieur en support informatique.

j'ai acquis une expérience professionnelle dans le milieu de l'informatique et que je suis quelqu'un qui aime le contact et de très motivé.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Formation informatique

Esprit d'initiative

Respect des engagements

Microsoft Windows

Workstation PRO 12

Windows 2008 R2

VMware

Microsoft Exchange Server

Linux

Active Directory

Microsoft Windows 7

Linux Debian

AD

Windows 2008R2

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

ITIL

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers