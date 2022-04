Abdoulaye DIOP

Diplômée d’un Master en Ressources humaines,d' une Licence et d’un Brevet de Technicien Supérieur en commerce international reconnu par les professionnels comme une formation efficace et de qualité, j’ai bénéficié d’une formation transversale qui m’a permis d’acquérir une polyvalence dans plusieurs domaines.

Actuellement Responsable pédagogique de l'Ecole Supérieure de Management Stratégique, j'ai pu démontrer mon savoir-faire, mon sérieux et mon efficacité aux différents postes occupés.



Mes compétences :

Commercial

Réseaux sociaux

Agent immobilier

Marketing ,

Agent commercial

Responsable formation

Recrutement