Je suis sénégalais en plus ma langue maternelle je suis bilingue (français -anglais).

Je suis comptable de métier et a poursuivi mes études jusqu'au master option audit-contrôle de gestion et j'ai une expérience de plus de 10 ans dans les domaines ( prestations de services et industries)



Mes compétences :

Cascading Style Sheets

Bulletins

budgets

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Audit