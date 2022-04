Abdoulaye DIOP

Commercial pendant une douzaine d'années en pièces détachées et Directeur commercial depuis quelques mois;je compte étendre mon reseau relationnel et trouver des partenaires sur la vente de tout matériel

et pièces détachées pour les engins de manutation,des mines ;des TP et des camions.

Satisfaire les besoins de mes clients est ma seule raison d'etre dans le milieu professionnel



Mes compétences :

Animation d'équipe

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Gestion des compétences