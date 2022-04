Abdoulaye FALL

Né le 07Novembre 1988, je suis titulaire d'un master en promotion de la santé et occupé le poste de coordinateur de programmes santé communautaire et nutrition du Projet Villages du Millenaire Millennium Promise... Je suis à la recherche d'organisme évoluant dans le domaine de la santé



Mes compétences :

* Programmes de santé maternelle et infant

Domaines de compétence * Domaine de la Santé ;

* Alimentation nutrition : mesures état nutriti

* Logiciels rédaction documents textes : Word,

* Logiciels conception enquêtes et analyses de

* Logiciels gestion projets : MS Project. ;

Linguistique : * Français lu, écrit et pa