Abdoulaye FAYE

Diplômé en maitrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion (MIAGE) à l'université GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS en 2012, je sillonne encore les entreprises pour consolider mes acquis. Je possède d'ores et déjà une bonne connaissance des langages de programmation et des lignes de codes informatiques.

Volontaire, ayant le goût de l'initiative et du challenge, j'aime travailler en équipe et aussi stimuler l'initiative qui dors en nous.



Mes compétences :

Gestion de projet

JAVA

Informatique

Joomla

MySQL

Graphiste

Marketing

Programmeur

Webmarketing

Ressources humaines

Android

SPIP

Réseaux sociaux

Intelligence artificielle

Réseaux d'entreprise

Wordpress

UML

Eclipse

Analyse financière

Webmaster