Abdoulaye FAYE

Salut
JE SUIS SENEGALAIS, COMERCIAL DE PROFESSION , CONCEPTEUR DE PROGRAMMES AUDIOVISUEL.
PRET A ETUDIER TOUTES OFFRES DE PARTENARIATS DANS PLUSIEURS DOMAINES D'ACTIVITES.
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AF TECO AFRICA TRADING EQUIPEMENT ET CONSTRUCTION
- AGENT COMMERCIAL ET MARKETING
2015 - maintenantJE SUIS CHARGE DE LA PROSPECTION SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL , GESTION DE PORTEFEUILLE CLIENT, COORDINATION ET RÉALISATION DES VENTES, ASSISTER LE DIRECTEUR COMMERCIAL SUR L’ÉLABORATION DE STRATÉGIES ET D'ACTIONS COMMERCIALES.