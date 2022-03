Abdoulaye GONI YACOUB (ABDOULAYE GONI YACOUB)

Bonjour,

je suis diplomé d'un master 2 en Instrumentation des moyens d'essai et mes compétences coutoyées au contact des entreprises à travers mes stages et mon travail dans le passé font de moi une personne ouverte et rélationnelle. Je cherche un coup de pousse de votre part afin de m'insérer dans une autre expérience professionnelle dans le domaine de la maintenance, électricité, automatisme et l'instrumentation aussi bien dans le secteur pétrochimique qu'industriel.