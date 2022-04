Abdoulaye GUEYE

J'ai une expérience de 22 ans de responsabilité dans le secteur de l'encadrement des Jeunes à travers les Collectivités Éducatives , Centres de vacances ou Échanges de jeunes, l'Insertion des Jeunes.

Je me suis donné une deuxième compétence dans le domaine de la Gestion et du management des Projets et Organisations, de la Gestion de la Micro Entreprise.

Je suis membre fondateur d'une organisation privée dénommée COPRES (Compagnie pour la Promotion Éducative et Sociale)au service des entreprises publiques, privées, des familles.

COPRES s'emploie dans l'accompagnement des familles et entreprises publiques et privées sur le plan de la promotion éducative des enfants, adolescents et jeunes d'une part, et dans la création, l'encadrement et l'accompagnement de micro entreprises économiques d'autre part (la promotion de l'auto emploi).

Aussi, notre société dispose d'un réseau de partenaires européens et africains qu'elle représente dans la sous région ouest africaine. Les secteurs possibles avec les partenaires de COPRES sont l'agro business, les BTP, les logements et l'immobilier, les chantiers aéroportuaires et portuaires, les routes et autoroutes, le solaire, l'hydro électrique, l'assainissement, le transport moderne, l'infrastructure scolaire et universitaire, les complexes sportifs de dernières générations, la restauration mobile, les parcs attractifs.

Par ailleurs:

- Président de l'Association Jeunesse CLES s'activant dans la promotion des jeunes par la culture, les loisirs, l'éducation, la santé; une structure agissant dans le social.