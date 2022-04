Abdoulaye KABORE

Chargé de la conduite en temps réel du réseau électrique interconnecté RCI-BF et des interconnexions interurbaines Bobo-Banfora-Orodara-Niangoloko du BURKINA.

il s'agit de l'exploitation de l’ensemble des moyens de production transport et distribution des systèmes électriques du Centre Régional de Consommation de Bobo Dioulasso pour faire face aux besoins de consommation d’électricité de la clientèle à tout instant (téléconduite à partir du dispatching), en toutes circonstances, au meilleur coût et dans les meilleures conditions de qualité de service.



Mes compétences :

Électrotechnicien