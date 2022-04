Abdoulaye KAMAGATÉ

Abdoulaye KAMAGATE, Administrateur des Services Financiers, Juriste. j'ai des aptitudes dans les domaines administratif, commerce international, règlementation de la concurrence, commerce intérieur et extérieur...

Aussi-suis je outillé en conseils juridiques, constitution de sociétés, rédaction de conclusions, de consultations et de notes, diligences au Palais de Justice, participation aux négociations contractuelles, analyse et rédaction de contrats, Secrétariat juridique...



Mes compétences :

juriste

Juriste d'affaires

Services financiers