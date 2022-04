Abdoulaye KANTE

Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Abdoulaye Kanté, je suis étudiant en management banque et finance, j'ai fait mes études à l'école supérieure de commerce et de gestion de DAKAR. Je suis un garant des valeurs du monde professionnel, faisant de ma constance le gout du travail bien fait. Je suis ouvert à toutes les entreprises grâce à mes connaissances techniques et transversales mais aussi mes compétences organisationnelles dans le souci de participer au développement de mon continent et du monde entier.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing direct

Communication évènementielle

Communication interne

Communication institutionnelle

Techniques bancaires

Économie Général

Comptabilité générale

Management

Management de projet