Abdoulaye Karim TOURE

En concertation avec la Direction Générale, mise en œuvre et faire vivre un système de management intégré QSE basé sur les normes ISO 9001, Iso 14001, OHSAS 18001, ou tout autre référentiel sectoriel qui soit le reflet d’une stratégie cohérente en matière de qualité, sécurité et environnement.

Assurer le suivi du système qualité et élaborez un schéma directeur permettant de prendre en compte les objectifs de la Direction générale, les contraintes de l’entreprise et les demandes des clients.

Mener les audits internes en matière d’application des process et de la règlementation.

Méthodes (AMDEC, 5S, Lean, MSP, Analyse de la valeur, Plans d'expériences)