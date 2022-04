Abdoulaye KONE

Je suis Ingénieur en logistique et économie de transport de l'Institut national polytechnique Houphouet Boigny.

Je suis également titulaire d'une maîtrise en Sociologie du développement économique et social à l'université d'Abidjan.

Actuellement chef de département achats et logistique, j’ai une très grande expérience en supply chain management, achats, transit et coaching des collaborateurs. Passionné de la logistique, j’ai comme compétences :

- Achats : négociation de contrat, appels d’offre, rédaction de procédures d’achats et coaching des fournisseurs pour une amélioration continue ;

- Logistique : gestion des magasins, MRP (planification des besoins), gestion des flottes de camion ;

- Transit : mise en place des indicateurs de performances des transitaires, maîtrise des procédures de dédouanement et des contentieux douaniers.

- Une excellente maîtrise des ERP SAP, sage X3 et un grand intérêt pour les projets de développement de la supply chain ;

- Auditeur interne ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 et FSSC 22000.



Currently Procurement and logistics manager, I do have experience in supply chain management, transit and colleagues coaching. Real passionate of logistics, my skills are:

- Procurement: contract negotiation, tenders organization, implementation of procurement process, suppliers coaching and continues improvement;

- Logistics: warehouse management, MRP (Material requirements planning), fleet management;

- Transit: management of forwarding agents key performance indicators, customs clearance process management;

- An excellent knowledge of ERP SAP, sage X3 and a great interest for supply chain projects;

- Internal auditor for ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 and FSSC 22000.







Mes compétences :

Logistique

Management des entreprises

Achats

Import/export

SAP

Lean supply chain

Supply chain managemet

TPM

Audit interne

Sage ERP X3

Gestion de projet