Abdoulaye Lamarana BALDE

Je suis un géologue minier actuellement inscrit en master 2 prospection et valorisation des ressources minérales à la FST de Settat Maroc. Titulaire d'un Master 1 prospection et valorisation des ressources minérales, de deux licences l'une en géoressources naturelles et l'autre en exploitation des substances utiles.

Compétences:

Je suis compétent dans la:

- Prospection minière:

Maîtrise des méthodes géophysique ( Sismique, Magnétisme, Electrique, Gravimétrie...)

Modélisation Numérique (Surfer, Vertical Electric Sondage, Arcgis, Matlab...)

Prospection Géologique (Échantillonnage, Analyse, cartographie)

Prospection Géochimique (Analyse des élément majeur et trace, rapport isotopique des éléments.....)

- Exploitation minières:

Maîtrise des méthodes d'exploitations à ciel ouvert et souterraines.

- Valorisation des minerais:

Maîtrise des procédés industriels de valorisation (Flottation inverse, calcination, séchage, séparation magnétique...).

-Réhabilitation des sites minier...

pour les langues je maîtrise parfaitement la langue Française;

Un niveau moyen en anglais;

Un niveau débutant en Arabe.



Mes compétences :

Prospection Géophysique, Géologique et Géochimique

Modélisation Numérique

UNIX et windows

Matlab, MapInfo et C++

Autocad et ArcGIS

Traitement minier