Manageur, Qualiticien, Ingénieur des constructions civiles, monsieur Maiga a cumulé une expérience de haut niveau dans les projets de développement, dans l’expertise et dans la gestion de portefeuille de clients publics et privés autour d’importants projets en Afrique et en Europe.

Il souhaite désormais se consacrer au développement de l'Afrique.