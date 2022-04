Abdoulaye MARIKO

Je suis jeune j'ai 22ans j'ai ma licence en gestion des ressources humaines que j'ai eu à l'institut Universitaire de Gestion de Bamako! J'ai fait mon stage de fin d'étude à la Direction des Ressources Humaines du Secteur du Développement économique et des Finances (DRH-SDEF)! Je suis décisif et je veux passer mon expérience dans une Entreprise. Aussi je suis entrain de monté mes projets comme tels BUSNESS CENTER AND MANUTENTION SERVICE.



Mes compétences :

Jeune gestionnaire des Ressources humaines