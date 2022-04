Je me nomme Abdoulaye mbacke diaw je suis titulaire du bac S2 et j'ai fréquenté l'université cheikh anta diop de Dakar deux an successifs avec chacun sanctionné du diplôme requis.Je suis aussi un ancien étudiant du CFPC Delafosse dans lequel Jai suivi une formation en comptabilité et gestion sanctionne par un diplôme de technicien en comptabilité et gestion ce qui ma valu pas mal de stage dans diffèrent entreprise notamment à l'hôpital abas ndao le dan tec et tout récemment au pamecas ces diffèrent stages dans différentes entreprise mon conféré beaucoup d'expériences dans le domaine de la comptabilité qui est mon domaine de competence