Abdoulaye ndaw et le fondateur de doulaye confection spécialise dans la grande production de tenue de travaille le prêt a porte depuis 15ans au senegal auparavant début expérience à abidjan dans le sur mesure 5 ans durant et une longue expérience de 1994 a 2003 à paris dans la grand production avec un passage en italy Torino et Bergamo cherch partener dans le domaine en Afrique



Mes compétences :

Fabrication de tenue travail mines carrière oil et