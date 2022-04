Economiste-Statisticien-Planificateur



Mes compétences :

• Suivi-évaluation de projets publics et privés,

• Parfaite maîtrise des outils de gestion axée sur

• Techniques d’élaboration de documents administra

• Analyse et gestion des bases de données (qualita

• Techniques des statistiques descriptives et appl

• Animation économique et sociale ;

• Maîtrise des logiciels de statistiques appliquée

Planification